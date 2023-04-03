「籌建海巡遠洋巡護船計畫」爆爭議，海巡艦隊分署回應了。

國民黨台北市議員徐巧芯3日爆出，海洋委員會海巡署「籌建海巡遠洋護船發展計畫」中，2.6億監造規劃圖不符原契約設計，導致後續120億建造統包案還需重新設計，副分署長吳金河名列多項標案評審委員，常藉國外出差邀請廠商，毫不避嫌，恐將我國機密外流給國外廠商。

海洋委員會海巡署艦隊說明：

一、海巡署為因應漁具漁法科技化，導致全球水產遭到過度捕撈，海洋資源急遽耗竭，並落實全球海洋治理，善盡漁業管理責任，爰報行政院核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，規劃辦理新建遠洋巡護船6艘，以提升我國漁業巡護能量，實踐「公海登臨檢查」，打擊「非法、未報告、未受規範」（IUU）漁業行為，善盡國際漁業管理責任及保護我國漁民作業安全。

二、有關「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」「專案管理案」招標作業，於2022年3月11日由台灣美利堅股份有限公司（ABS）得標，負責該計畫2022年至2031年新建遠洋巡護船全案推動及指派驗船師現場監造工作。該公司擬定全案需求規範經核定後，依政府採購法進行本計畫之「設計建造統包案」公開招標，預於2023年4月7日進行開標作業，後續將依相關法規，由本案採購評選委員會9位委員，包含外聘5位專家學者，辦理「最有利標」評選作業，由9位委員評選出最有利標廠商1家，由該廠商得標。

三、本案符合GPA協定公告自始均採「國際標」辦理，未有指稱中途變更一事。另本署巡護船武器配置不同於巡防艦，承造船廠僅負責預留武器配置位置，相關武器系統係由中科院獨立作業，有關參數均有保密措施，以防外洩，與承造船廠無涉。

四、爆料指出吳副分署長擔任評委，卻與特定廠商接觸甚密之指控，經查目前並無廠商依採購法提出迴避事由，為求慎重，海巡署已指示政風單位專案調查，秉持「勿枉勿縱、決不護短」原則嚴正處理，嚴守公務員廉潔品操。

五、本分署針對國艦國造重大採購專案，均依相關法規辦理招標作業，從未發生違法、違紀情事。