阿虎近日在民視《醫學大聯盟》探討緩解換季過敏好方法時，坦言因為皮膚容易過敏，所以天氣熱時，被包得最密不透風的「私密部位」容易悶熱發癢，「因為經常出汗，夏天出門逛街時不只衣服會汗濕，連內褲也一樣會濕透，所以曾經連鼠蹊部都罹患皮膚病，又濕又癢」。

白家綺及GIGI、郭亞棠、嘻小瓜、急診科張適恆醫師、莘妮護理師、皮膚科陳昱璁醫師聞言後都相當吃驚，阿虎趕緊解釋：「台灣夏天熱，男生體溫又高，加上『那邊」流汗潮濕才會導致濕疹嘛！我常常去藥房買藥膏，剛開始有點用，但後面效果都不好，感覺就一直復發…」。

皮膚科醫師陳昱璁頻頻搖頭，表示黴菌感染與濕疹是不一樣的症狀，但是初期兩者症狀很像，所以霉菌感染患者發病初期經常去藥房買類固醇藥膏使用，剛開始或許會有抑制的效果，但後來反而導致黴菌大量增生適得其反，建議有私密處煩惱的病患還是及時就醫才正確。

聽完醫師講說，阿虎恍然大悟，喃喃自語的說了一句：「所以我那邊是黴菌欸」，他話剛說完，GIGI、郭亞棠都瞬間逃走，躲到白家綺身邊，場面一度失控。阿虎為了挽回聲譽，連忙大喊：「這個不會傳染啦！」想不到話一出口，全場都異口同聲說：「黴菌會傳染！」