現代生活步驟快速，許多人平常覺得身體不適，但去醫院檢查卻無問題，最後放假、放鬆就好了，營養師高敏敏表示，這常是自律神經失調的徵兆，建議民眾少碰4類食物，包括酒精、精製糖、咖啡因、高鈉食物，可有效減緩不適感。

高敏敏在其臉書粉專表示，人體的交感神經負責警戒與緊張，副交感神經負責放鬆，若自律神經失調會造成各種身體不適感，常見的症狀有10項，包括胃食道逆流、睡不好、姿態性低血壓、喉嚨有異物感、心悸胸悶、大量出汗、頭痛、腹瀉、易焦慮、眼睛乾澀。

她表示，由於生活、工作壓力大會造成身體疲累、神經失衡，除了平常適時讓自己放鬆休息外，飲食上要補充維生素B群、鈣質、維生素E、喝足量水分，此外，也要儘量避免4類食物。

第一為酒精，因酒精會使水分流失、抑制副交感神經運作、降低睡眠品質，且喝酒會讓身體體發炎、降低免疫力。第二為精製糖，因為精製糖容易導致血糖起伏大，降低自律神經的穩定。

第三為咖啡因，過量的咖啡因會刺激交感神經、刺激腎上腺分泌，導致焦慮與緊張，而容易焦慮的人可能會因為咖啡因加劇症狀。第四為高鈉食物，雖然鈉可維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但過多會提高交感神經活性，導致自律神經失調。