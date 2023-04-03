倪齊民劇中與張書偉發生衝突被甩到圍牆外。（民視提供）

倪齊民身上吊鋼絲準備被甩到圍牆外。（民視提供）

張書偉與倪齊民等人在天台發生衝突。（民視提供）

張書偉與倪齊民等人在天台發生衝突。（民視提供）

張書偉在民視《市井豪門》為報殺父之仇，將「舅舅」倪齊民的公司搞垮，倪齊民不甘心，找手下綁架張書偉的司機帶到天台痛毆一頓，並將過程拍下，將影片傳給張書偉，誘他到天台談判，雙方人馬在天台大打出手，倪齊民被甩到圍牆外，險象環生。張書偉表示，「最佩服的是倪哥，為了這場重頭戲整個人吊鋼絲垂釣在5樓還得演出，當下很擔心倪哥的安全，連自己只是站在牆邊都腿軟了，佩服倪哥的敬業精神！」

這場驚險刺激的戲動員近百位工作人員，斥資6位數字拍攝，倪齊民表示，他拍一個早上打鬥就氣喘吁吁，加上要穿防護衣吊鋼絲，導致全身痠痛，拍到不得不投降。他笑說大家看側拍照就知道，「當反派，該還的總是要還的」。

拍攝當天氣溫驟降，又下起毛毛細雨增添拍攝困難度，倪齊民表示，很久沒有吊鋼絲了，感覺回到當初拍攝武俠片的時候，而且現在的安全度更高，是2條強力尼龍繩，萬一有一條斷掉還有一條保護著，加上自己不怕高，所以在高樓的圍牆外，顯得怡然自得，倒是身邊的工作人員都替他捏一冷汗，尤其當強風追來，現場宛如遊樂場，驚呼聲此起彼落。

飾演張書偉司機的余思達，劇中被揍得鼻青臉腫，他表示，當天突然氣溫驟降，所以大家在天台拍攝的時候都瑟瑟發抖，他記得第一顆鏡頭開拍是他要被踹飛在地上，結果因為地上都積水所以人就像滑壘一樣，不僅全身濕透，還飛到牆邊，但為了跟天氣賽跑，余思達最後就請對手余宥樂打真的，沒想到回去發現身上有大大小小的瘀青，臉頰也因為磨地板有擦傷，媽媽看到還說「你今天的傷好逼真喔」。他透露拍攝現場倪齊民跟張書偉也有受傷，但大家都很投入，把戲拍好，讓他受益良多。