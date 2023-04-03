根據台北市勞動檢查處統計，台北市去年重大職業災害死亡數20人，營造業占19人，包含中央公共工程2件、市府公共工程5件，其餘民間工程12件，其中屬大型丁類工程計有6件，台北市勞動檢查處祭岀7項多元降災對策減少職災。

勞動局高寶華表示，去年度台北市重大職災發生以營造工地為主，勞動局將強化營造業施工資訊掌握，依照工程金額分級列管及控制個別關鍵危害並展開全面性分組檢查，但「檢查並非唯一手段」，而要以多元降災策略，確保勞工權益和生命安全，公私協力齊心為打造平安、健康的工作環境。

勞檢處長梁蒼淇補充，除定期或不定期對營造工地進行勞動檢查外，勞檢處亦積極採取7項多元降災策略，首先是執行「台北市營造工地分級勞動檢查要點」，將本市營造工地按安全衛生績效區分成3級，高風險工程優先檢查，施工期間每月不定時檢查1次，次風險工地每2個月不定時檢查1次，一般工地每4個月不定時檢查1次。

其次為訂定「112年度建築工程專案檢查計畫」，梁蒼淇說明，勞檢處針對丁類危險性工作場所、社會住宅新建工程等加強檢查，並對公共工程要求監造單位落實安衛監造責任，檢查發現施工廠商安全衛生設施不符法令規定者，請監造單位確實督促改善。

梁蒼淇表示，第三，辦理營造業職業安全衛生管理人員回流教育訓練、營造業職業安全衛生教育訓練、台灣職安卡職業安全衛生教育訓練，將案例及作業相關法令規定列入教材，以提升工作者危害意識與事業單位自主管理能力。

第四則是瞄準高違規工地，進行高階座談。梁蒼淇表示，勞檢處針對發生工安事故與屢被裁罰事業單位，安排營造廠商負責人座談，請其就工地職安衛管理層面提出改善精進作為。

梁蒼淇表示，建置策略聯盟幹部群組、TSDA-施工架安全伙伴群組、台北市工安輔導師、台北市工安創意圈、台北市營造工地自主管理策略聯盟、台北市社會住宅新建工程聯合防護網等群組，發布新聞稿或刊登相關訊息時，即時於群組宣導政策、法令及職災預防。

第六為辦理「公共工程督導及監造人員職業安全衛生宣導會」，邀請本市重大工程督導及監造人員參與，並召開「研商本市公共工程監造單位強化職安監督工作精進會議」以落實監造單位職安監督。

第七針對「台北市112年中小企業工作環境輔導改善計畫」及「台北市112年度5000萬元以下營造工程臨場輔導、宣導計畫」，招募工安輔導師，輔導小型工程，使其提高安全意識。