全國鬧蛋荒，台東蛋商表示在地供應量無虞，但是呼籲大家別屯積。（莊哲權攝）

台東雞蛋原本還能供應在地需求，但是清明連假期間，不少遊客來台東都順便買2盒蛋回家，許多台東人發現，農會超市一上架就被搶空；台東蛋商表示，台東雞蛋仍以供應在地為主，外地要大量購買，當然不能賣，也呼籲民眾不要屯積蛋。

國內缺蛋危機長期未解，許多外縣市民眾都怨嘆無蛋可買，台東加豐蛋行姜姓業著表示，台東的市場屬於封閉型，加上人口較少，雞隻禽流感也沒有那麼嚴重，只要大家不要屯積雞蛋，台東蛋量供應無虞。

姜姓業者指出，清明連假期間，不少遊客來台東也會順手買兩盒，生鮮超市的蛋一上架就被搶購一空，台東人發現「超市的蛋都被買光了！」 ，而原本很少來台東調蛋的北、西部蛋商近期也都來台東調蛋，甚至北部還有盤商想開高價買蛋，但是自己都不夠，沒辦法賣。

另外，長期供應台東商行、店家雞蛋的億豐蛋行負責人徐裕智表示，這兩個月各地蛋商都來台東調雞蛋，但他的雞蛋就這麼多，主要供應在地商家、早餐店、學生營養午餐，外地商雖想買，但仍以在地供應為主。

「我賣不認識的人、如何對在地商家交代？」，徐裕智說，有些人看到他的蛋行前放幾10箱蛋，1次就要想買幾箱，他當然不賣，這些蛋都是在地商家每天固定的需求。

他也勸說店家不要幫外地調蛋、買蛋，如果一直想幫別人買，台東在地雞蛋一定不夠，價格一直漲、只有自己吃虧。也提醒送蛋司機，依過去商家需求供應雞蛋，過去2天買1箱、現仍維持2天送1箱。