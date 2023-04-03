隨著後疫情時代到來，國境大門自去年10月至今解封將近半年，旅遊業者也表示，民眾自由行的情況，已恢復至疫情前8到9成。對此，入口網站《Yahoo民調》今（3）日發起網路投票，一窺國人有多想出國遊玩。

截至今下午3點30分，已有超過7600人參與此投票，針對「你今年有出國計畫嗎？」一題，有16.1%的民眾表示「有，已安排好／已出國」、而「有，正在安排」的網友有15.8%、抱持「可能會安排」的參與者也有20.9%、「完全沒有出國計畫」的人則為34.7%、另「不知道/沒意見」占12.5%。進一分析，「有，已安排好／已出國」、「有，正在安排」及「可能會安排」三者相加達52.8%，逾5成的民眾想要出國旅行。

另在「你最想要去哪？」的問題，高達48.6%的人想去日韓，剩下由高到低排序分別為：東南亞、歐洲、中國大陸、紐澳、美加、印度及中亞地區、埃及及非洲地區、中南美洲。

由於國人相當喜歡到日本旅遊，傳出日媒報導，日本政府將會於5月8日調降新冠肺炎疫情分類等級，降級後日本結束常規邊境措施，入境即可免交3劑疫苗接種證明。而隨著新冠常態化，中央流行疫情指揮中心最快也將於5月退場，未來旅遊業有望回到疫情前的榮景。