全家5日起至9日Let’s Café、Fami!ce霜淇淋、酷繽沙與私品茶推大份量組合只要1000元好康，想嘗「再睡5分鐘」聯名焙茶麥麥霜淇淋也能靠優惠省荷包。（全家提供）

6日至12日，姓名中有「陸、仟、元」同字或同音者，至萊爾富買Hi Café可享大杯美式買2送2、大杯拿鐵買2送1優惠。（萊爾富提供）

7-11限量推2000元及6

000元放大隨取卡，最高加碼送1000元購物金。（7-11提供）

7-11自6日起推出指定商品500元及1000元商品優惠組，飲品、衛生紙等品項均有。（7-11提供）

普發6000元近日陸續到帳，據外部統計，有近5成人不打算存起來，且花費計畫前十名包含旅遊交通和吃大餐，超商為此紛推普發增值優惠，不只有機會讓6000元直接翻倍破萬，還有住宿券下殺2.6折等好康，業內人士透露，超商為搶買氣暗自競爭優惠，不夠有看頭的話，內部還可能開檢討會，預期帶動商品併買率至少2成以上。

萊爾富5月2日前於APP推「發$6000萊去玩」優惠，包括餐券、旅遊等多達120個品項，好比鐵板燒「犇」原價1980元的單人極致海陸饗宴，對折半價991元；宜蘭礁溪原湯旅店雙人房平日住宿券（不含早餐），原價5400元直接殺到1416元，等同2.6折。另6日至12日推「陸仟元享好康」活動，凡姓名中有「陸、仟、元」同字或同音者，享門市大杯美式咖啡買2送2、大杯拿鐵買2送1等。

全家6日至5月2日限量賣1萬張「全家普發卡」售價6000元，內含2張3000元全家禮物卡，不僅無使用期限，還可轉儲值到Fami錢包中，同時有加碼紅利金BONUS卡片一張，可隨機獲600元或6000元紅利金加碼；另5日起至9日Let’s Cafe特大經典拿鐵22杯、Fami!ce全家霜淇淋30支等都僅1000元，且活動期間於APP隨買跨店取單筆滿500元，有機會抽價值1萬8600元日月潭涵碧樓酒店住宿。

7-11線上線下自6日起限量推預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元；另10日起再推「6000元放大隨取卡」預購，加碼送1000元，等同可使用7000元面額。i預購平台6日起至10日針對3C家電、美妝保養祭優惠，買指定品項加贈5％OPEN POINT點數，包括vivo Y55s (6G／128G) 6.58吋5G智慧型手機附自拍棒、傳輸線、指環扣優惠價6850元，海洋拉娜經典乳霜30ml 2入組（航版）優惠價6711元等。

OKmart 6日起新推美味早餐Bar系列，麵包品項包括「青蔥火腿小吐司」等，號稱麵包濕潤不乾，冷凍後微波也能像現烤，6日至5月3日買「美味早餐Bar」系列任一新品，搭大杯OKCAFE莊園級美式、拿鐵，單杯即省10元。