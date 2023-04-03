志工小葉介紹狗狗「蛋蛋」和小小兵們認識。（志工譚宸翔提供）

小小兵學習當貓咪鏟屎官。（志工譚宸翔提供）

4月4日兒童節，也是世界流浪動物日，新北市動保處2日在毛寶貝生命教育園區舉辦「動保小小兵」一日動保員體驗課程，適逢今年兔年，園區現場20多位小朋友化身萌兔，跟著志工老師學習照護動物，另園區內有「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」，讓小朋友了解兔子相關知識，學習愛與付出，體驗不一樣的兒童節。

動保處結合世界流浪動物日與兒童節，透過舉辦動保小小兵體驗課程，由專業動保小小兵講師Summer Chen與志工團隊，引導小朋友一同認識園區毛寶貝，現場參加的小朋友們換上可愛小小兵黃色圍裙、戴著萌兔髮箍，化身動物照護志工，學習幫動物餵食、換水、清潔身體，體驗鏟貓砂、遛狗，並與毛寶貝親密互動接觸，培養友善動物的觀念。

此外，園區內「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」，以兔子為主題。讓小朋友透過趣味問答方式學習兔子生理及照護知識，了解每個生命都需要重視。

動保處表示，世界流浪動物日除了呼籲民眾認養不棄養外，也歡迎民眾到動物之家擔任志工陪伴流浪動物，同時推廣做好動物絕育，減少流浪動物。孩子是未來社會的主人翁，生命教育是孩子成長過程中不可或缺的重要課程，透過活動跟展覽，孩子能更認識流浪動物，有助於培養他們對流浪動物的同理心，建立動物保護、關懷生命的觀念。