呂姓男子因女友機車遭人亂移，且被以鐵線破壞，懷疑是該處住戶所為，除拿鐵線穿過對方機車輪框，並對著對方住處方向比出「手槍」手勢，被依恐嚇罪送辦，台灣高等法院認定無法證明呂男的動作有「開槍」涵意，不構成恐嚇罪，判決呂男無罪確定。

檢警調查，2021年10月間，呂男因女友機車遭人移至巷口，且機車車輪被以鐵線綁住，懷疑是當地住戶顏姓男子所為，遂將鐵線穿過顏男機車的輪框內，並對著顏男住處方向，伸出右手拇指、食指比出手槍手勢，呂因「開槍」手勢被顏男架設的監視器拍下，事後被依恐嚇危害安全罪起訴。

一審審理時，呂男坦承有拿鐵線穿過顏男機車輪框，但否認有比出「開槍」手勢恐嚇對方，辯稱是因不滿顏將女友機車挪移至他處，且用鐵線破壞，才會拿鐵線穿過顏男機車輪框，而他的手勢是「回敬」的意思，意指以「以其人之道，還治其人之身」反擊顏男。

法官勘驗顏男監視器畫面，發現呂男將右手伸直，比向斜上方，之後伸出右手拇指及食指，彎曲右手在空中略微停頓的動作，但無法證明該動作就是「開槍」。

一審認為，呂男雖因毒品案被判刑4月，但並無槍砲前科，依據其前後的行為無法證明其手勢是「開槍」，難認呂男有恐嚇之主觀犯意而對顏男將來惡害之通知，不構恐嚇危害安全罪，判決呂男無罪。

但檢察官不服，上訴高院，高院認為，告訴人顏男雖否認有移動、破壞呂男女友機車，但檢察官曾要求顏男提供更早的監視畫面時，顏男卻稱時間過久無法提出，顯示顏男說法亦避重就輕，駁回檢察官上訴，呂男獲判無罪確定。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！