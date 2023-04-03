為增進公寓大廈維護管理成效及提升居住安全，台北市政府補助管委會共用部分維護修繕費用，第一階段將於6月1日至6月30日開放，補助對象為1995年公寓大廈管理條例施行前領得使用執照之7樓以上建築物，首次成立管委會的老舊社區，不僅能於6月1日優先申請補助，補助金額最多可獲得25萬元。

建管處長虞積學表示，老舊公寓大廈多年缺乏管理，除社區環境衛生問題影響居住品質外，消防、公安設備損壞更直接影響居住安全，為鼓勵還未成立管委會的老舊社區儘快成立，不僅能於今年6月1日優先申請補助，其補助金額也再提高5萬元，最多可獲得25萬元補助。

虞積學進一步說明，公寓大廈共用部分維護修繕費用補助申請方式，由管理委員會或管理負責人檢具6個月內之相關修繕資料提出申請表，送至建管處公寓大廈科即可，相關資訊可至建管處網站查詢。

虞積學解釋，補助項目包含「消防設備、安全門維護」、「共同走廊、樓梯間、退縮無遮簷人行道及開放空間地坪飾面維護」、「水塔、蓄水池清洗」、「開放空間兒童遊憩設施、照明設備維護」、「共用排水溝維護」、「外牆纜線共用線槽維護」及「樓梯間防墜設施維護」。