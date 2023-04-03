小朋友近距離觀察狐獴。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園今年兒童節舉辦，「萬獸圖」繪畫創作坊圖活動。圖為110年曾舉辦兒童節寫生活動。（柯宗緯翻攝）

小朋友觀察白手長臂猿姿態。（柯宗緯翻攝）

兒童節連假期間，高雄壽山動物園開放全國12歲以下兒童4月1日至4月5日免費入園，現場每天加碼1000張門票，單日吸引逾萬人入園，目前累計已突破3萬人。不過，有不少外地遊客見到獼猴現蹤被嚇爆，親眼目擊猴子搶食物，急著護孩子。對此，園方也加強巡邏並宣導呼籲遊客食物別外露。

壽山動物園這波連假網路預售票全數售罄，園方日前宣布，兒童節5天連假，每日現場再加碼1000張門票，上、下午時段各500張，讓連假出遊的大小朋友都能開心入園。

不過，有不少家長帶孩子到壽山動物園，先被獼猴包圍、搶食場景給嚇到。親子臉書粉專「Where’s Willie？威利在哪裡 x 威利在這裡」在連假前1天到訪，事後PO文說，雖然園區不斷的提醒大家食物收好，不要逗弄猴子，在現場親眼目睹了猴子搶食的畫面，還是要再提醒大家一下，食物要收好，也不要任意靠近他們，「我很卒仔，威利都說他會保護我」。

另有家長在連假時帶孩子逛動物園也直擊表示，野生猴子沒人餵養，卻活力十足，會衝過來搶食物。另名家長提到，帶寶貝來壽山動物園，還沒到就看見外面迎接，就看到台灣獼猴很可愛，但拿空飲料瓶也搶，孩子被嚇到了。不過，也有高雄網友直說見怪不怪了，還說其實猴子不會主動攻擊人。

對此，壽山動物園主任莊絢智回應，壽山是獼猴的自然棲地，提醒遊客到壽山這邊，就要有心理預期，千萬不要邊走邊吃，猴子只是為了食物靠近，並不會主動攻擊人類。另外，園方人員也在園區內機動巡邏，這幾天連假沒有遇到特殊狀況。

此外，園方也舉辦「『孩』要來壽山動物園」系列活動，觀光局長高閔琳表示，今年活動新亮點「萬獸圖」繪畫創作坊，首度邀請多次入圍義大利波隆那插畫展的吳欣芷及善長多元媒材創作的ZOOLALA美術客，帶領小朋友一起畫出動物園裡的可愛動物。

動物園也在兒童節假期攜手企業推出兒童優惠，4月4日當天由捷利國際集團旗下火鍋、燒肉、拉麵等品牌加碼推出兒童用餐免費、贈送動物園門票等超值方案。緊鄰的金馬賓館當代美術館也於即日起至4月9日及4月11日至4月30日分別推出憑動物園門票兒童可兌換薯條1份及4人同行1人免費優惠方案。