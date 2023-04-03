王中平、余皓然是演藝圈明星夫妻檔，結婚27年育有一對子女，其中19歲女兒韓菲因長相漂亮，被封為「最美星二代」。近日夫妻倆上節目暢談婚姻，余皓然認年輕時曾想離婚，因雙方個性不同難溝通，加上王中平的生活習慣太差，讓她很難忍受，後來生一場病後，才轉念釋懷。

王中平、余皓然最近作客節目《命運好好玩》，余皓然透露婚後10年之間，她的個性比較喜歡爭個輸贏，吵架時會把話說得很清楚，但王中平喜歡生悶氣，不愛把話說清楚，甚至還會離家，因此夫妻倆常爆發口角衝突；王中平解釋，因為他覺得吵架時都不會有好口氣，所以先暫時冷靜，不要再激怒余皓然，給彼此空間消化情緒。

余皓然回憶20幾年前剛結婚時，有次和王中平冷戰一個月，便求助算命老師，對方告訴她這輩子不可能跟王中平分開，還語重心長地說：「婚姻不是非要爭個輸贏，就算是你對了你爭贏了又怎樣？」這番話給了余皓然新的體悟，加上前幾年身體欠安，她驚覺過去太愛爭，結果把自己氣出病，馬上轉念放下，不再對王中平碎念。

當王中平爆料老婆偶爾還是會念時，余皓然反控王中平生活習慣不佳，盤子有水不會擦乾而是往客廳狂甩，開車空檔喝完易開罐直接往後座扔，有次去洗車時，「還有蜘蛛從車上爬下來」，主持人陳亞蘭、何篤霖聽完馬上面露難色；王中平趕緊解釋那些易開罐都有關，「如果沒有關只有一個原因而已，蓋子掉到底下我在開車不好拿。」至於往後丟的原因，王中平表示：「喝完了有些會擺這裡（駕駛座旁邊），沒有地方擺我就往後面丟。」也強調只會在自己的車上這樣做，如果是坐老婆的車就不會。

不過，余皓然爆料王中平去年開她的車，把整個方向盤弄的都是咖啡，還流到縫縫裡，她推測老公不小心打翻咖啡後，因晚上看不清楚，所以沒有處理乾淨，傳照片給丈夫後，王中平竟一臉茫然地回：「有嗎？」何篤霖聽完激動地說：「這一句最讓人生氣，就是想要說謊的意思！」

王中平承認是自己做錯，沒把咖啡拿好，不過他表示如果有看到灑痕，一定會擦掉，不希望被余皓然指責，「但是她念的時候，你又沒辦法說我真的是沒有注意到。」