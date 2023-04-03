今天是清明連假第3天，蘇花路廊午後陸續湧現北上車流，車多壅塞情況恐持續至晚間才能緩解。（摘自公路總局即時影像）

今天是清明連假第3天，蘇花路廊午後陸續湧現北上車流，車多壅塞情況恐持續至晚間才能緩解。（摘自公路總局即時影像）

今天是清明連假第3天，蘇花路廊午後陸續湧現北上車流，每小時交通量約1100輛，警方目前已於進入蘇花路廊的崇德管制站實施分流管制，不過車多壅塞情況恐持續至晚間才能緩解。

公路總局指出，蘇花路廊北上車流自今天中午過後逐漸增加，每小時交通量約維持900至1100輛，截至下午3點，北上車流共有6378輛，南向則是8578輛，整體交通量較去年清明假期同時段增加至少3成，預估今天北向車流尚有6000輛，車多壅塞狀況恐持續至晚間7點才能緩解。

由於蘇花路廊午後陸續出現北返車潮，警方嚴陣以待，見台9線崇德管制站進入蘇花路廊時，為雙車道匯入單車道，時常因龐大車流湧入造成沿線路段回堵，因此，警方見下午3點15分車潮陸續現蹤後，立即派遣員警在現場實施分流管制。

明天連假第4天，公路總局依過往連假疏運交通趨勢研判，蘇花路廊將在上午逐漸湧現北返車潮，全日交通量約1萬5900輛次，車多壅塞時段為上午10點至晚間22點；收假日的北上車流量約1萬9700輛，預估上午10點至晚間22點為車多壅塞時段，請用路人儘早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。