現代許多人都會在門後安裝掛勾，不但可以增加額外的收納空間，也能在出門的時候減少遺漏物品的機會，不過民俗專家柯柏成提醒，這其實是常見的居家風水錯誤，若是在大門後設置掛勾，可能導致家運不順，賺錢的人會非常辛苦，還容易犯小人，若掛在房門後，則可能經常做出事倍功半的事情。

柯柏成在臉書粉專指出，「門後掛勾」是現代人習以為常的居家風水錯誤，不少人認為這樣非常方便，不容易遺落物品，但是以風水的角度而言，如果掛勾設置在大門後，因為大門是出入納氣的地方，釘上勾子或掛上勾子，都會使屋主芒刺在背，不但外出賺錢的人會加倍辛苦，還容易犯小人，導致身上的包袱沉重；如果掛勾設置在房間門後，則可能經常做出事倍功半的事情。

而且以科學的角度來看，門後掛了太多東西，會造成開關門不便，或是讓門軸承受過多的重量而歪斜。因此柯柏成提醒，衣帽應該回歸到衣櫃裡，任何物品都不宜出現在大門或房門的背後，一個簡單的風水小常識，就可以讓家運更輕鬆，也能降低犯小人的機會。

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