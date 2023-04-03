台灣野鳥生態調查協認養活水湖觀星丘，避免環頸雉遭野狗追逐。（莊哲權攝）

台東市活水湖區域環境生態良好，是野生動物重要棲息地，尤其以環頸雉等鳥類最為豐富，但是常因野狗追逐，棲地環境大受影響，台灣野鳥生態調查協會認養台東活水湖觀星丘，以圍籬圈圍安全區域，避免野狗騷擾，縣府也呼籲大家共同守護這個地方。

台灣野鳥生態調查協會向台東縣政府提出認養環頸雉活動區域計畫，針對活水湖旁環頸雉最常出沒的觀星丘試辦認養維護工作，每年4至5月繁殖期讓環頸雉好好生活，維持拍照攝影者秩序。

農業處長許家豪表示，許多民眾或遊客常會來到活水湖區域運動或是帶寵物來散步，易讓寵物到處亂跑，對於相對弱勢的物種容易產生干擾，甚至有追逐路人情形。近年有人隨意棄養犬隻變成流浪狗或餵養流浪狗，都是環境惡化主因。呼籲大家務必做好寵物管理，遛狗要繫繩，流浪狗不要任意餵養。

台灣野鳥生態調查協會理事長林松喜指出，活水湖邊的觀星丘區域，是全台知名賞鳥點，10年前有不少賞鳥人士固定期間進行鳥類攝影紀錄，但是野狗出沒，恐對生態影響。另外，有時候攝影人士對賞鳥拍照方式有不同意見而生爭執，因此，協會提出試辦認養計畫，期藉由協會力量做現場維護工作，在野鳥繁殖季節宣導賞鳥人士，共同維護秩序。

協會志工陳志誠以竹材編制圍籬，將野鳥出沒位置圈圍安全區域，避免野狗騷擾鳥隻；制定拍照攝影規範，避免攝影動作影響鳥類活動，農業處也提醒愛好生態攝影人士，禁止使用不當誘拍方式，遵守台灣野鳥生態調查協會制訂進入活水湖野鳥生態園區觀察注意事項，大家共同維護美好生態環境。

目前此計畫試辦兩年，每年為4、5兩個月份，成效不錯將繼續辦理。

農業處長許家豪表示，許多民眾或遊客常會來到活水湖區域運動或是帶寵物來散步，易讓寵物到處亂跑，對於相對弱勢的物種容易產生干擾，甚至有追逐路人情形。近年有人隨意棄養犬隻變成流浪狗或餵養流浪狗，都是環境惡化主因。呼籲大家務必做好寵物管理，遛狗要繫繩，流浪狗不要任意餵養。