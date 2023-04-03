總統蔡英文3月29日過境美國紐約時，被直擊機場僅鋪設了一條不足10公尺的紅地毯。對此，前立委郭正亮表示，有在外交部工作的友人向他透露，只要付了錢就能在機場鋪紅地毯，因此會有短紅地毯的狀況；而這也可能是美國為求低調，在降低蔡英文此次訪問的官訪色彩。郭直言，美方這次「真的做得有點絕」。

蔡英文抵達紐約時鋪設短紅地毯的畫面，在被媒體人黃揚明轉發後，曾引起網友熱議，他們當時的意見包括「治國無方的民進黨，只剩紅地毯來騙全民」、「那是臨時去唐人街借的紅布條蓋上去的啦」、「接機的99%都僑胞，顯然是僑胞自備的」、「好短」。

郭正亮今（3）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，有一位在外交部工作的友人向他透露，要在紐約機場鋪設紅地毯，是一件很容易的事，只要外交部單位有事先付錢就可以了。

郭正亮接著說，這次的事件經過，可能是外交部單位去向紐約機場洽談鋪設紅地毯相關事宜時，遭機場方面打槍、認為此舉不好，而這顯然就是白宮要求要低調。郭正亮也直言，若要低調，蔡英文這次過境美國就會被定調為私人拜訪行程，一點官訪色彩都不能有，「這次美方真的做得有點絕」。