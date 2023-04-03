台南學甲88槍擊案，台南檢警向上追出學甲慈濟宮董事長王文宗，涉嫌在大陸提供酒店客房窩藏主嫌洪政軍並資助生活開銷，被認定是「幕後指使者」，且有串滅證及逃亡之虞，3月25日向台南地方法院聲押禁見獲准後，王不服抗告，經台南高分院撤銷發回，4月1日地院裁定70萬元交保，並限制住居及出境出海，南檢已於昨天深夜提出抗告，台南高分院最快今晚裁定。

據了解，檢警發現，涉嫌開槍的孔祥志犯案前曾以通訊軟體向友人吹噓即將「做大事」，相關對話也曾出現「王文宗」3個字，專案小組分析後，即鎖定王文宗是「幕後指使者」。

檢警2月25日自大陸遣返洪政軍、孔祥志後，由於在洪的手機內，發現與王文宗於泉州酒店的「同框」照片，認定王文宗是有計畫地在洪政軍、孔祥志犯案後前往大陸接應，並非單純藏匿人犯後，3月24日將企圖出境的王文宗拘提到案，以涉犯《刑法》藏匿人犯、恐嚇及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、滅證、勾串之虞，3月25日向台南地院聲押獲准。

王文宗不服提抗告，台南高分院3月31日下午發回更裁後，台南地院深夜重開羈押庭，以難以認定王文宗與學甲槍擊案共犯有何犯意聯絡或行為分擔情形，4月1日凌晨裁定王文宗70萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。針對台南地院的更裁結果，台南地檢署已於昨天深夜向台南高分院提抗告。