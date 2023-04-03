陸委會今天表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，長期以來就是台海客觀現狀與事實，也是台灣全體國民的共同堅持。（本報資料照片）

前總統馬英九辦公室稍早聲明，陸委會新聞稿說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法」。對此，陸委會今天表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，長期以來就是台海客觀現狀與事實，也是台灣全體國民的共同堅持。

據陸委會新聞稿，陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，長期以來就是台海客觀現狀與事實，符合中華民國憲法，更是駁斥中共圖謀吞併我國家主權領土的嚴正立場，也是台灣全體國民的共同堅持。

陸委會指出，中華人民共和國「憲法」妄稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，近期我8成以上民意均表達反對，馬前總統以此宣稱兩岸均堅持「一個中國原則」，悖離事實與台灣民意，各界自有公評。中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，在全民反對及國際聲援下，馬前總統更不應呼應並落入其統戰陷阱。

陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；蔡總統上任以來，堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由。馬前總統辦公室所謂「違憲」及否定中華民國存在的指控，完全是顛倒是非。卸任國家元首赴陸言行動見觀瞻，應堅定維護台灣最大利益及社會共同期待。