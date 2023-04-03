不少台灣人都有騎機車環島的夢想，近日有網友在路上捕捉到一名妹子熱血騎車環島，但背後的掛牌卻寫下「環島好累，下次不環了」，逗趣內容讓他笑噴，不過不少網友們注意到妹子的坐騎，驚呆直呼「是個狠人」，貼文引發網友迴響。

妹子環島累癱，背牌寫「下次不環了」！網一見坐騎驚呆了。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見畫面中，一名妹子騎著白色Gogoro展開她的熱血環島之旅，不過後背上的掛牌卻寫下「環島好累，下次不環了」，逗趣內容讓原PO看了笑噴「環島的牌子我看多了…這牌子最有創意XD」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「完全懂！環島真的有夠累，騎到屁股痛」、「應該要寫：『環島好累、屁屁好痛』」、「這應該是有換過，第一張應該不是寫這樣」、「假如心情很不好的時候，就去運動或環島，你就會發現！你的身體比你的心情還差」。

不過，不少網友們看到妹子騎的是「Gogoro」，驚呆留言表示，「騎狗肉環島當然累啊」、「電動車環島感覺很累，不是在換電就是在找換電站的路上」、「騎這台是一直在找充電站欸」、「這個環一圈，換電站起碼要找18次以上…」、「騎這種車環島，明顯是個狠人」。