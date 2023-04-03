學甲紅茄萣西瓜上市，郭尊景（左）與兒子郭鳴修（右）自產自銷。（張毓翎攝）

台南學甲西瓜產區之一紅茄萣社區，種植40年經驗的郭尊景說，今年缺水關係，西瓜較以往小顆，不過甜度相對提高，果肉也是美麗的亮紅色。趁著清明連假，郭尊景的兒子郭鳴修在臉書上，以每台斤12元產地價推廣，開賣第一天就賣了近3000台斤。

學甲西瓜種植於學甲紅茄萣及頂洲一帶，2聚落因為臨八掌溪，土質為帶有鹽分的砂質土壤，汁多甘甜，受市場歡迎，每年4月開始為產季，尤其每到中午日頭赤炎炎，來片西瓜超消暑。

瓜農郭尊景說，這期作的西瓜都生長得不錯，少有裂果、水傷等情況，唯獨雨水實在太少，從去年8、9月起幾乎沒下雨，等於自西瓜的幼苗期就等不到老天賜雨，土壤都乾巴巴的，相較2年多前的「百年大旱」，當時至少西瓜生長初期有降雨，後期即使沒有雨，西瓜成熟後的重量1顆依然可達35台斤。

郭尊景說，同樣遇大旱缺水，今年每顆西瓜平均重量卻僅20台斤，雖然符合小家庭消費者選購的標準，不過農民收入就有差；值得慶幸的是，西瓜成長期沒有遇長時間寒流低溫或暴雨，甜度、色澤均屬上等，品質很穩定，老顧客這幾天都來電訂購，也有人專程來產地買回家。

一開始依賴盤商收購的郭尊景，10多年前社區自立辦活動推廣西瓜，他也開始建立自己的客群，而這幾年隨著社群網路使用普及，每到採收季，郭尊景的兒子郭鳴修在地方臉書社團推廣，歡迎消費者直接到產地買瓜，每顆重量約莫20台斤，以產地收購價販售，只要240元，讓饕客直呼「很划算！」