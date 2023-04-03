華裔小姐出身的女星彭丹，以精緻臉蛋加上36F傲人上圍闖蕩香港演藝圈，拍過不少三級片卻堅持三點不露，讓她有「波神」封號齊名「波霸」葉子楣，不拍戲後2013年改從政，被外界誇相當勵志；50歲的彭丹被發現日前以「國際經濟戰略研究院院長」身分，出席博鰲亞洲論壇，臉蛋和身材狀態再度引起熱議。

彭丹當年是香港眾多豔星中，最被譽為能與葉子楣齊名的，葉子楣封奶退出演藝圈後，彭丹就成為最受矚目的艷星，主演多部三級片《極度獸性》、《聊齋艷譚之幽媾》都令觀眾留下深刻印象；彭丹不拍三級片後仍有在一些影視作品露面，直到2013年淡出幕前轉換跑道從政，令大票影迷很不捨。

50歲的彭丹如今竟是大陸國際經濟戰略研究院院長。（圖／摘自微博）

不過，有網友發現彭丹從政後身分越來越不簡單，日前她竟以「國際經濟戰略研究院院長」身分，現身博鰲論壇，還作為嘉賓發言，50歲的她看起來狀態保養得很好，少了艷麗粉味感，多了知性氣質風貌，讓眾人刮目相看。而彭丹過去受訪時曾說過，「女人不僅要有胸，最關鍵是要有胸懷」，現在她如願成為自己理想中的樣子。

彭丹小時候到美國留學，長大後參加多個選美比賽，連獲美國的華裔小姐、中國小姐、亞裔小姐三項冠軍，當時還被《花花公子》雜誌以25萬美元邀請拍攝性感寫真，但她直接拒絕；到香港演藝圈闖蕩後，雖然拍了不少三級片，但她堅持三點不露，讓她身價、名氣一點也不輸葉子楣。