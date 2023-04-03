志航國小學生製作堆肥，提倡不剩食理念。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

大業國中學生發想高麗菜創意食譜。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

大業國中學生把無毒高麗菜轉贈周邊居民，感謝附近住戶對上下學時段車潮的體諒。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

高麗菜因盛產價跌，近日嘉義市公家機關、學校團購20公噸高麗菜力挺農民，各國中小、幼兒園也響應把農業、農產融入課程，宣傳「吃在地、食當季」，讓4月兒童月多元主題更添精彩。

標榜課程多元的嘉義市大業國中109年度籌備轉型為實驗學校，日前接獲教育部核定函，將於112學年度轉型為「大業實中」，近日有家長得知小農因高麗菜價崩被棄單，該名家長大方認購200顆高麗菜送給大業國中，為讓高麗菜發揮最大應用，除學生把無毒高麗菜轉贈周邊居民，感謝附近住戶對上下學時段車潮的體諒，也有學生發揮巧思研發高麗菜創意料理。

除把高麗菜吃下肚，大業國中老師們特別規畫課程，鼓勵學生分組發想，討論如何提升高麗菜價值，再從棄單議題討論到誠信等，至於研發高麗菜創意料理的學生則打算在即將來臨的露營活動大展廚藝，校方說，藉由高麗菜產銷問題，學校得以把食育、品德教育和敦親睦鄰，甚至農業議題加以連結，學生收獲滿滿。

同樣響應高麗菜認購的崇文國小，將高麗菜入菜推出兒童節特餐，校長林秀香更親自下廚製作高麗菜鬆餅，獎勵響應兒童月「兒童幫助兒童」主題，募集最多寶特瓶的班級，並帶領學生深入討論吃當季、食當令議題。

復國幼兒園廚媽發揮廚藝，端出炒高麗菜、高麗菜湯及應景潤餅等，讓小小孩以「食」際行動吃進健康，也幫助農夫，更讓小朋友們透過觸摸、嗅聞、品嘗和觀察認識農作物，小朋友還開心抱起比籃球還大的高麗菜近距離觀察，模樣超萌。

志航國小與鄰近的嘉義大學合作，不僅每學期種植溫室蔬菜，也提倡剩食不浪費，鼓勵學生透過實作將生產過剩的農產品、果皮製成酵素，讓農產發揮更大價值，校方說，近日盛產的高麗菜最外層葉菜就是做堆肥好材料，藉實作過程讓學生參與從農田到餐桌每一個環節，不僅讓生活處處都是課堂，也促使學生對在地農業有更深一層體認。