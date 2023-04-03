眼皮突然一直跳，別以為是凶兆來臨的前兆，專家提醒，如合併眼睛乾澀、兩眼同時頻繁眨眼，要小心是「眼瞼痙攣」上身。嚴重的患者可能會因此眼睛睜不開，此時可能需要手術治療才能緩解症狀。

來自香港的會計林小姐，3年前開始眼睛就不容易睜開，眨眼頻繁，好像眼睛抽筋一樣。近2年來越加嚴重，她表示，眼睛像被一雙隱形的手壓住，完全無法睜開，情緒緊張時更嚴重，甚至一整天都是如此。由於眼睛最多睜開一條細縫，林小姐看電腦螢幕工作非常吃力，生活也難以自理，走路很容易撞到東西受傷，出門更是一定需要他人攙扶，辛苦的過程讓她跟盲人沒有兩樣。

看遍了香港名醫，林小姐卻始終找不到病因，接受2次的肉毒桿菌注射也毫無效果。去年她網路上看到天主教耕莘醫院整形外科李秉侖醫師手術治療眼瞼痙攣的資料，自覺症狀符合，解封後立馬辭掉工作，買了機票來台求診。

李秉侖表示，林小姐是他看過最嚴重的眼瞼痙攣病患，通常病患會有睜眼困難，但幾乎都還睜的開，很少像林小姐這樣完全睜不開的。他使用「眼輪匝肌部份切除」合併「眼整型手術」，將持續抽筋造成眼睛睜不開的眼輪匝肌部分切除，同時兼顧眼睛的外觀，術後林小姐睜眼恢復正常，終於可以正常生活，驚呼「3年來從來沒有睜開眼睛這麼久過。」

同時診治林小姐的耕莘醫院神經內科醫師劉議謙指出，眼痙攣的症狀為雙眼不受控制的不斷眨眼、畏光、合併乾眼症，原因是眼輪匝肌的不正常收縮，輕微者通常在眼睛週邊注射肉毒桿菌可以得到改善。嚴重的眼痙攣病患，有一部分會合併眼睛睜不開，這類病患通常對肉毒桿菌的治療反應較差，此時手術就變成唯一的治療方式。

眼瞼痙攣發生原因不明，好發於40至60歲的女性，由於太罕見，發生率約百萬分之一，許多醫師都沒有經驗，在國外或偏鄉醫療不便的地方病患常常無法得到及時的診斷治療，導致病情延誤。劉議謙提醒民眾，若有類似困擾，應尋求神經內科及整形外科專科醫師的協助及咨詢。