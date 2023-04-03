警方巡邏時查獲竊取巧克力的陳姓男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄上月14日小港區某超商店長點貨時，發現一盒金沙巧克力不翼而飛，於是報警求助。警方獲報調查，日前查獲竊嫌33歲陳姓男子。陳男表示，當天是白色情人節，嘴饞特別想吃巧克力應景，不料到超商時才發現錢帶不夠多，於是動起歪腦筋，將巧克力用衣服遮擋悄悄得走出店外得手，全案函送法辦。

陳男上月14日騎著腳踏車，到小港區某超商偷偷拿走貨架上一盒金沙巧克力，直到超商店長點貨時，發現一盒金沙點缺，經調閱店內監視器，發現是遭人竊走，於是到附近派出所報警求助。

小港分局桂陽派出所獲報，員警調監視器發現，陳男騎著是沒有車牌的腳踏車，只好擴大調閱監視器尋找突破點，最終以容貌特徵、可能住居地等線索，過濾數組監視器後，鎖定竊賊是陳男並掌握他犯案行經軌跡。

上月28日上午10時許，桂陽派出所員警巡邏行經桂華街、桂園路口時，發現前方前著腳踏車的男子異常眼熟，於是上前盤查，「有什麼事？」陳男看見員警上前，警惕的詢問，員警則以技巧性方法，將陳男帶返派出所釐清案情。

到派出所後，員警給陳男看監視器畫面，並詢問「巧克力是你偷的嗎？」，陳男見鐵證如山，坦承當天是白色情人節，嘴饞特別想吃個巧樂力應景，不料到超商才發現錢帶不夠多，但是又特別想吃，才會動歪腦筋以衣物掩護手法，將巧克力偷走，不料還是外出遭員警發現，全案依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。