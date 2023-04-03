確定了！苗栗市景觀地標「新東大橋」熄燈3年多，經過苗栗縣政府斥資3633萬元啟動點亮計畫，睽違已久的新東大橋再次點亮。縣府將在4月19日正式重新點燈，預計每天晚上開燈3小時，讓不少鄉親引頸期盼。

啟用於1997年的新東大橋，是全台首座對稱斜張全電焊式鋼橋，是往來苗栗市與公館鄉必經大橋之1，2008年縣府將新東大橋打造成景觀地標，利用上千顆LED燈泡，讓整座大橋發亮，也因橋梁靠近國道1號和台72線，夜間閃爍的新東大橋，都會讓返鄉或夜歸遊子，「見橋如見家」。

但10多年來守護民眾回家的燈光，因為長年日曬雨淋，使得燈具毀損並且出現光衰，縣府曾因此出動大型吊車修繕，但每次只要其中1個燈具控制器壞掉，連帶得修復整座燈具，接連修繕2次，都花費好幾百萬元經費，讓縣府不堪負荷，2019年7月宣告新東大橋黯然熄燈。

長年來新東大橋「黯然失色」，地方都積極爭取再度點亮大橋，議員孫素娥、鄭碧玉接連在議會中反映鄉親心聲，縣府總算獲得客委會、公路總局共補助3378萬元，加上縣府自籌255萬元，共以3633萬元去年展開修復，除鏽上漆、拆除舊燈具，並改投射式LED燈，今年2月底順利完工。

縣府工程單位近期接連試燈，橋體五顏六色，黃、綠、藍等顏色不停轉變，重新照亮後龍溪畔，在夜幕低垂時，大橋的燈光秀猶如夜空的星星，讓經過的民眾再次有感看到新東大橋，就知道「回到家了」。

縣府水利處指出，為避免影響重型車安全，橋身、橋塔採用線燈設計，並以LED燈投射橋塔，預計4月19日起正式點亮，目前點亮時間夏季暫定晚上7點亮至10點、冬季則是晚上6點半至9點半。