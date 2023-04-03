香港女歌手傅珮嘉（曾用藝名：高雪嵐、傅又宣）早年曾在台灣和香港兩地發展，除了會唱，她還會做詞、做曲，是圈內有名的音樂才女，曾為張柏芝填詞《星語心願》，獲得香港金像獎最佳電影歌曲，2010年她宣布嫁給台灣圈外人男友，一家人選擇定居香港，近日她到國外旅遊，卻在晨跑時遭當地混混搶劫，她事後在社群平台上報平安，令許多人鬆了一口氣。

傅珮嘉近日飛到英國倫敦旅遊，她在社群平台發文透露約凌晨6點的時候在海德公園晨跑，突然有3個黑衣人從後方衝出來把手機搶走，她形容當下反應「當下1秒呆住，緊接1秒想追，最後1秒急哭，這3秒情緒猶如坐雲霄飛車般，第4秒我已經邊哭邊作嘔了。」由於時間尚早，周圍沒有路人，且距離住宿的地方有5公里，傅珮嘉告訴自己要冷靜，接著開始拔腿狂奔，沿途幸好遇到好心人願意幫忙報警，借到對方的手機連絡家人幫忙鎖機。

傅珮嘉表示她晨跑時天色已經是亮的。（圖／fufuamulet Instagram）

她說5公里的回程花費時間不到20分鐘，也感謝友人前來支援，事後她仍然無法相信就這樣失去了手機，不過她轉念想：「其實我更該慶幸是當時人沒有受傷，聽說英國小偷很會使用小刀攻擊」，因晨跑時戴著耳機，所以沒注意到周遭有人，也幸好錢包、護照、備用手機都在飯店，「不過我必須承認，我的確有驚嚇到，事後也心有餘悸，冷靜是被迫的，哭泣真實的，不過我更慶幸的應該是自己沒有決定衝去冰島」，不過發文後，傅珮嘉又將貼文刪除。