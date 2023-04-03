法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於4日偕歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）啟程前往中國大陸訪問。大陸外交部今日也證實，馬克宏將與習近平舉行會談，並與李強、趙樂際會面。

大陸外交部發言人毛寧3日主持例行記者會時介紹，馬克宏此次訪問期間，大陸國家主席習近平將同他舉行會談，共同規劃和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

毛寧也說，大陸國務院總理李強和全國人大委員長趙樂際將分別會見馬克宏；馬克宏還將赴廣東省廣州市參觀訪問。

毛寧表示，中法同為聯合國安理會常任理事國和世界大國。近年來，在習近平和馬克宏的戰略引領下，中法關係保持良好發展，兩國戰略溝通富有成效，務實合作成果豐碩，在國際和地區事務中保持著良好的溝通協作。

毛寧指出，中方願同法方一道，以此訪為契機，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係取得新成果，為中歐關係健康發展發揮積極作用，並為促進世界的和平、穩定與發展作出積極貢獻。