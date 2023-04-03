家中年幼的孩子經常有脫序的行為，脾氣也像「小火龍」般火爆，若再加上注意力不集中、常與同學間起衝突者，桃園市衛生局呼籲，如家中孩子有上述狀況，鼓勵家長尋求兒童心智科專業評估，減少批評或責罵，趕緊為孩子找出原因，除了能降低親子衝突外，也能讓孩子盡早接受適當的治療。

桃園市衛生局分享案例，小柔與先生是雙薪家庭，努力工作盡可能讓孩子擁有最舒適的生活環境， 但孩子經常忘東忘西，導致老師經常寫聯絡簿告知家長，且孩子在學校中很容易與同學起衝突，課堂上會發出怪聲，甚至干擾其他同學上課等。

家長原以為是老師的教導方式有問題，但不管怎樣調整或提醒，孩子還是經常出狀況，不過在練習直排輪及游泳時又可以非常專注，直到尋求兒童心智科醫師協助，這才了解孩子的這些行為是受到注意力不足過動症（ADHD）的困擾，經過醫師妥善的說明與治療，孩子的學業成績有所提升，脾氣也變得比較溫和，在學校的脫序行為也逐漸減少。

衛生局說明，孩童在成長的過程中可能因為前額葉發育較慢或部分神經傳導物質失常等狀況，出現注意力不足的情形，影響孩子人際關係、學校課業及家庭生活，呼籲家長若發現孩子有這樣的情形時，應及早接受適切的治療，給予合適的治療計畫。

衛生局另提及，市府今年也將規畫辦理注意力不足過動症（ADHD）家長情緒支持團 體，如有心理諮商需求也可至「桃園市社區心理衛生中心」網站預約免費心理諮詢服務。