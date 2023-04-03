新竹市青草湖國小近日以「5G新科技、幸福i連線」海洋校訂課程，參加教育部110至111年5G新科技學習示範學校計畫競賽，結果從全國69所學校中脫穎而出，榮獲肯定殊榮，是北台灣唯一獲獎學校。

市府教育處表示，市府致力打造新竹市成為科技城，因此十分重視智慧科技教育，市府經費持續大力支持建置數位科技教育環境，讓教師與孩子能在智慧校園裡好學、好學與樂學。

教育處長童鳳嬌表示，青草湖國小能以智慧科技翻轉出好學亮眼成績，給與積極肯定與正向鼓勵，活化虛擬實境教學，教育才能實踐，夢想才能成真，好學才能開展。

青草湖國小此次不僅獲得5G新科技學習示範學校計畫肯定，在112至113年5G新科技學習示範學校計畫中，也以「海洋奇緣─永續生態的奇幻探險」VR海洋校訂創新科技課程，再次獲得教授評審團隊的好評與肯定，並給予62萬元補助。另，陽光國小更是首次申請就以黑馬之姿，獲得虛擬世界教學88萬元補助。

青草湖國小校長周雯娟表示，青草湖國小長期耕耘海洋教育，透過5G新科技，浸潤式的感受新竹海洋之美，驚艷自然鬼斧神工之妙，一定要讓更多的人看見新竹多元生態、環境及文化之美好。

陽光國小校長謝佳曄則指出，研發屬於陽光國小的探索課程，很高興獲得教授團隊青睞，未來將持續努力，用科技教育創新學校的經營。

教育網路中心主任賴香君說，戴上VR頭盔、戴上幸福好學，科技結合教育，讓教學沒距離、零時差、無疆界e起來i上海洋，體會生態環境守護海洋、珍愛海洋，感受智慧好學、新竹科技之璀璨奧妙。

教育處同時表示，市府將不斷與時俱進，帶領學校擘畫智慧校園、開創數位新紀元，厚植數位科技智慧城市軟、硬實力，運用科技領導教與學，彰顯教育帶動革新的無限量能。