七美一艘廢棄船艙改裝而成的簡易雞舍發生火警引發關注，由於最近各地紛紛傳出「缺蛋」消息，離島居民希望自力更生能「有蛋」可吃。（澎湖縣消防局提供

位在澎湖最南端的七美島上，目前戶籍人口大約有3905人，常住人口則不到2000人，每年夏天登島的觀光客約有3000人，所有民生物資都仰賴馬公的交通船補給。澎湖縣政府消防局於3日下午13時12分接獲民眾報案指稱，七美鄉南港村阿成雜貨店附近發生一起火警，由於現場燃燒狀況不明，七美分隊立即派出消防車、救護車輛共3車3人前往搶救，結果發現竟是一座「雞舍」燒了起來。

勤務人員趕赴救災途中回報，現場黑煙直竄天際，抵達現場已見明顯火勢，小隊長陳俊偉現場指揮部署水線搶救。火勢約10分鐘左右搶救即獲控制，所幸消防局勤務人員，配合七美分駐所、安檢所等友軍人力通力合作下，火勢未延燒損及周遭物品，無人員受傷及財物損失。

據了解，該養雞雞舍是由一艘廢棄船艙改裝而成，不知何故發生火警，由於最近各地紛紛傳出「缺蛋」消息，據悉，該處可能是當地民眾利用廢棄漁船的艙室來養雞生蛋，希望能自給自足讓離島居民能「有蛋」可吃，養的雞數量不多，至於起火原因由消防局進行後續調查。