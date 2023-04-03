蕭柏潤的取材每每來自生活的觀察或體悟，用色大膽、情境重現、風格強烈是他的創作特色。（袁庭堯攝）

蕭柏潤對於女性、反派的角色特別著迷。（蕭柏潤的媽媽提供／袁庭堯高雄傳真）

蕭柏潤用蠟筆描繪出韓劇「黑暗榮耀」中、對世界失望絕頂的霸凌氛圍。（蕭柏潤的媽媽提供／袁庭堯高雄傳真）

蕭柏潤4日下午3點至5點將在展場與粉絲見面。（袁庭堯攝）

蕭柏潤用媽媽的指甲油，細心堆疊暈染的手機殼創作。（袁庭堯攝）

不受控的創作才是真正的自由，年僅9歲的蕭柏潤從小熱愛隨興速寫，展現奇特的微觀視角，穿著打扮走中性路線的他有著自己堅持的品味。用色大膽、情境重現、風格強烈是蕭柏潤的創作特色，1日起在承風書店推出生涯第5場個展。

蕭柏潤從小就懂得做自己，念幼稚園前狂戀瑪麗蓮夢露、奧黛莉赫本，也對迪士尼相關人物好奇，開始嘗試拿廢紙、畫筆「重新定義」那些膾炙人口的卡通角色，對於女性、反派的角色特別著迷。

普通學生的下課日常是玩耍，但蕭柏潤卻是「畫畫」，甚至不惜為了爭取更多創作的時間，寧可提早把功課寫完，相當自律。

無師自通的蕭柏潤最擅長人像，人物深邃的眼神總能緊緊抓住觀者的目光。他用紙黏土立體呈現美國奇幻電影「女巫們」主角的狂放姿態，或用蠟筆描繪出韓劇「黑暗榮耀」中、對世界失望絕頂的霸凌氛圍，風格大相逕庭、難以定義，狂野中不失細膩及能量。

蕭柏潤的媽媽說，從小他就是個有想法的孩子，畫畫純粹是個人喜好，沒想過參賽。喜歡中性打扮，小時候連女裝都能駕馭，指甲彩繪也難不倒他，常常被誤認成「妹妹」也大方不介意。蕭柏潤也喜歡跳街舞，但當全世界都在瘋BLACKPINK的高雄演場會、有人要送他免費票時，他竟一口回絕，理由是她們不誠懇又太囂張，MaMaMoo才是他的欣賞的韓團。

蕭柏潤的父母曾經也想替他找專門的繪畫老師，也詢問過美術班老師的意見，但老師不是不敢收他，就是坦言「正規的訓練只會扼殺他獨特的想像力」，因此目前只能讓蕭柏潤跟隨畫室玩耍，讓他接觸更多媒材，隨興展現創意，目前已累積4次辦展經驗。

「霓色濾鏡、蕭柏潤的異想世界」即日起至5月4日止展出，蕭柏潤今日下午3點至5點將在展場與粉絲見面，害羞的他等著粉絲來「挖寶」，23日他將幫15位幸運粉絲現場繪製獨特的肖像情境畫及彩繪手機殼，分享腦中的創意世界。