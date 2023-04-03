雲林縣麥寮鄉六輕海域最近出現大量候鳥在海面齊飛，蔚為奇觀，鳥友表示3月底至本月初，約有2萬隻鷗科候鳥集結在六輕海域準備北返，六輕海域因有豐富魚類供候鳥覓食，因此常會出現集結情況，不過今年數量特別多，可能與濁水溪出海口完成「濁水溪出海口生態園區」營造，提供優質棲地有關。

每年4月是北返鳥類過境季節，位於麥寮鄉的濁水溪出海口，近年來經河川局與地方人士持續生態保育，已成為台灣候鳥重要棲地之一，王姓鳥友近日到到濁水溪出海口賞鳥，發現六輕海域有一片「黑雲」，仔細一看竟是上萬隻候鳥在此盤旋，由於距離相當遠，研判應是紅嘴鷗、黑嘴鷗、鳳頭燕鷗等體型較大鷗科鳥。

王姓鳥友表示，候鳥們覓食完會等待太陽下山，集體盤旋繞行，若風速等環境條件適合的話，就會沿海岸線飛行至濁水溪口出海啟程返回繁殖地。候鳥會大量聚集六輕海域，主要原因是食物充足、環境安全，適合過境候鳥短暫停留，才能讓大家有機會目睹這群嬌客。

六輕鳥類達人張俊章說，這群數以萬計的候鳥，這幾天持續在六輕海域盤旋覓食，調整到最佳狀況，待風勢減緩後便會北返。今年出現候鳥聚集奇景，可能是第4河川局為降低雲林揚塵空汙，除進行濁水溪沿岸揚塵防制計畫，也與地方政府、生態環保團體共同合作，針對濁水溪出海口進行整體環境改善工程有關。

張俊章指出，六輕工業區在發展工業之餘，也全力進行生態保育，廠區與周邊共種植150餘萬株樹木，豐富林木提供候鳥棲息繁衍場域，目前記錄到80餘種鳥類，包括東方白鸛、青頭潛鴨等珍貴稀少鳥種。