網友拍下1處民宅冷氣機上有隻獼猴，疑似不怕人似的在冷氣上抓癢、睡覺，該網友也表示「不通報就怕遭射殺」。（翻攝自臉書爆料公社）

日前逃亡2周的狒狒慘死獵人的獵槍之下，從圍捕至狒狒身亡「喜劇變悲劇」，整起事件也引起各界嘩然；然而有網友也在網上分享1段影片，影片中有隻台灣獼猴，疑似不怕人似的躲在1處民宅冷氣機上，並且擺出抓癢與睡覺的模樣，也讓這名網友表示「動物友善城市，沒造成物種衝突就大家各過各的，不敢通報，就怕又被獵人打死」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段13秒影片，從影片中可見，有台灣獼猴躲在1處名宅的冷氣機上方，並且先是坐著幫手臂抓癢，隨後便直接趴在冷氣機上休息，完全不怕陌生人；對此，原PO表示「動物友善城市，沒造成物種衝突就大家各過各的，不敢通報，就怕又被獵人打死」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「請他吃香蕉」、「沒有食物，就走了」、「高雄 柴山地區嗎？」、「近距離拍攝？有點可怕」、「不『吱』所措」、「牠在抓癢……抓抓」；另外也有網友開玩笑表示「打給六福村阿！他家狒狒又出來了」、「我看高雄的猴子以後會常上爆料了」。

2周前1隻狒狒在路上逛街遭民眾拍到，後續引發全台關注狒狒的動向，然而，這隻母狒狒在各路單位圍捕過程中，最後慘遭到獵槍射擊身亡，而六福村從原先否認自家園區脫逃，又改口狒狒是「我們家」的，整起事件也引起各界嘩然。