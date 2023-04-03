Dior大秀舞台。（Dior提供）

Dior 2023秋季大秀。（Dior提供）

Dior 2023秋季大秀。（Dior提供）

Dior 2023秋季大秀。（Dior提供）

Dior 2023秋季大秀。（Dior提供）

Dior 2023秋季大秀。（Dior提供）

Dior 2023秋季大秀。（Dior提供）

如果要用一句話形容Dior 2023秋季女裝，僅能用「棒透了」來形容。連出席的看秀佳賓也成為時裝秀上的視覺焦點。超模卡拉迪瓦伊（Cara Delevingne）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）兩人以一繁一簡的方式演繹Dior服裝之美，摩納哥皇后貝雅特麗切博羅梅奧（Beatrice Borromeo）和印度傳奇女星Rekha也現身大秀現場，成為服裝之外，眾人追逐的美麗焦點。

時裝秀有時不單僅為了呈現創意總監的設計，與文化和歷史的結合更能產出具有豐厚質地的設計作品。Dior每季都會向一個城市、文化、乃至國家取其獨特的美學背景與之結合，今年秋季大秀則與印度孟買結合，以紀念創意總監Maria Grazia Chiuri多年來與印度Chanakya工坊和Chanakya工藝學校的合作，也為這次大秀打理多達98套服裝作品，數量與質量均相當驚人。

服裝結構結合印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）自古留存的傳統絲織工藝，此處於百年前亦是法屬印度時期的文化影響範圍，其文化背景或多或少結合了18世紀時期的法國浪漫派美學文化；百年之後，更與飄洋過海的Dior的法式極簡美學合而為一，誕生了充滿獨特文化與視覺感的大秀作品。打摺裙、菱形格紋衍縫夾克、絲綢緞面長紗等服裝材質看似簡單，但結合印度華麗又複雜的金線針織刺繡技藝，成為另一種獨特美學。

創意總監更在會後表示，Dior與Chanakya工坊的合作由來已久，除了Dior重視的工藝價值外，由雙方共同催生的Chanakya工藝學校，能更大量地為當地女性帶來工作機會與願景。她表示透過持續不斷的工藝推廣，與學校的抵勵，未來也將有機會產出更具工藝價值的藝術作品，這也是雙方一切合作的初衷與起源。