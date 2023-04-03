高雄起家的清景麟建築團隊重磅邀請日本國寶級建築大師「隈研吾」設計「巴克禮PARK」，這也是隈研吾在南台灣唯一住宅作品，更有可能是唯一。（柯宗緯翻攝）

「清景麟PARK」戶數為232戶，基地位於台南新都心重劃區。（柯宗緯翻攝）

高雄起家的清景麟建築團隊重磅邀請日本國寶級建築大師「隈研吾」設計「巴克禮PARK」，這也是隈研吾在南台灣唯一住宅作品，更有可能是唯一。全案僅有232戶，基地位於台南新都心重劃區，預計開價45~55萬元，可望創區域新高。

時代雜誌百大影響力人物、國際知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）昨天旋風抵台參加清景麟建築團隊所舉辦的國際建築全球發表會。

隈研吾親自分享這座可以感受光影的「樹林地標建築」的設計理念，而此次清景麟與隈研吾大師雙方合作，除在台灣引起話題討論，也受到國際媒體的關注，讓台灣建設品牌「清景麟」躍上國際。

為迎接「國際巨星」的蒞臨，清景麟建築團隊董事長林聰麟再度委請題字「清景麟」品牌的蔡崇三書法藝術家，以「大象無形」四字致贈給隈研吾建築師，讚嘆其建築概念的宏觀境界，卻不拘泥於一定的事物和格局，而擅於書法創作的隈研吾也現場親筆揮毫回贈，展現極佳的親和力。

「巴克禮PARK」基地位於台南新都心重劃區，台南祟聖路一段和崇賢一路、崇賢二路口，基地面積達2127坪，由清景麟投資興建，隈研吾建築都市設計事務所(KKAA)設計規劃地上15樓、地下3層的住宅大樓，戶數為232戶，規劃45~68坪、3~4房，預計開價45~55萬元，將創區域新高。

林聰麟認為，台南是台灣的古都，有相當豐富的文化及歷史底蘊，而1棟建築物至少可存續50至80年，因此希望可以在台南留下一座富有設計性與美感的世界級的建築，特別力邀建築作品遍及全球30個國家的KKAA合作，KKAA過去的作品以公共建築、飯店、商業設施居多，這次很難得可以邀到隈研吾設計集合式住宅，期望讓台灣的民眾也有機會住在大師設計的作品中。

林聰麟指出，此次與日本建築大師合作，可以感受到日本團隊細緻的思維與材質應用上的巧思，無論從建築外觀到內部公設空間設計，展現出一流的設計感與獨特性，相當與眾不同，全案只有232戶，是非常值得收藏的限量俬宅。