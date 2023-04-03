台中市消防局出動大批消防車及人員前往進行灌救。(圖／民眾提供)

台中市消防隊員進入火場內灑水灌救，火勢於20餘分鐘撲滅。(圖／民眾提供)

清明連假進入第3天！台中市大雅區3日下午卻發生一起工廠火警！台中市消防局出動大批消防車及人員前往灌救。消防局指出，火勢於20餘分鐘撲滅，所幸無人員受困及傷亡，真正起火原因及財損情形？尚待消防局會同業者進一步調查與釐清中。

台中市消防局指出，今天中午2時5分，接獲報案於大雅區神林路一段發生工廠火警，消防局立馬出動第一大隊及大雅、水湳、潭子、神岡、豐原等分隊，火速動員前往灌救；打火弟兄到場後，發現係廠內機台上方的雜物起火燃燒，火勢於2時30分控制，2時31分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。

大雅警分局表示，警方獲報到場瞭解起火原因？隔壁工廠報案人指說，聞到有塑膠味並看到隔壁廠房冒出黑煙，立即撥打119報案。消防人員到場控制火勢後，火調科人員初判係廠房內CNC機台起火。所幸今天工廠休假，廠內無員工上班，現場僅財損、無人員傷亡，詳細起火原因待調查及釐清。