全台蛋荒多月無法解決，現在是蛋蛋皆珍貴，但就在缺蛋的此刻，3日有輛載滿雞蛋的送蛋貨車，行經新竹市延平路1段時，因不明原因發生「滑蛋」情形，整整有11箱雞蛋滑出貨車摔落馬路，數百顆雞蛋瞬間摔成蛋花，讓人好不心疼，照片也被網友PO上臉書記者爆料網。
據了解，該輛送蛋車在雞蛋摔出貨車外時，駕駛並未察覺有蛋「脫逃」，直接離開現場，警方獲報後，則除立即在現場交通指揮，指示汽、機車避開，同時通報環保局清洗路面，避免機車行經打滑造成交通事故。
全台蛋荒多月無法解決，現在是蛋蛋皆珍貴，但就在缺蛋的此刻，3日有輛載滿雞蛋的送蛋貨車，行經新竹市延平路1段時，因不明原因發生「滑蛋」情形，整整有11箱雞蛋滑出貨車摔落馬路，數百顆雞蛋瞬間摔成蛋花，讓人好不心疼，照片也被網友PO上臉書記者爆料網。
據了解，該輛送蛋車在雞蛋摔出貨車外時，駕駛並未察覺有蛋「脫逃」，直接離開現場，警方獲報後，則除立即在現場交通指揮，指示汽、機車避開，同時通報環保局清洗路面，避免機車行經打滑造成交通事故。
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