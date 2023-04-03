「啦啦隊女神」林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，嬌小身形卻有E罩杯傲人曲線，在成為「經典女孩」後人氣不斷攀升，跨足主持綜藝節目外，更在日本有代言活動，聲勢相當火熱。豈料，近日林襄卻被爆出流量密碼失靈，上節目玩遊戲收視率暴跌，電視台也出面回應了。

林襄積極經營啦啦隊以外的演藝事業，不久前到東京參加時裝活動，又成為日本高爾夫晶品球衣全球品牌代言人，一直以來被視為「流量密碼」，沒想到被爆出失靈了；林襄受邀上節目《飢餓遊戲》合體峮峮，過程中她意外變「遊戲黑洞」，猜歌遊戲卻半首都沒答對。

而節目製作單位本以為兩大啦啦隊女神合體會創下高收視，結果卻相反，有工作人員透露，節目組遭到電視台檢討，有林襄登場的那集收視率跌到只剩1.26%，下一集又回升到1.47%；林襄流量密碼失靈也引起網友討論，「林襄看久了也會疲乏」、「上節目玩遊戲一題都沒答對很瞎」、「術業有專攻？林襄先好好當啦啦隊啦」。

針對林襄被認為害《飢餓遊戲》收視暴跌一說，中視稍早表示，「對於收視表現，電視台原本每一集就會與製作單位進行討論或檢討，但不會把收視問題歸咎於任一位來賓身上」。