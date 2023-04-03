每個人對待感情的態度不同，有些人不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，但也有些人一旦愛上就是永遠，《搜狐網》運勢專欄點名3星座的感情潔癖很嚴重，他們控制欲極強，對背叛零容忍，無法原諒戀人出軌。

▍金牛座

金牛座忠厚老實、個性慢熟，對待感情就像流沙一樣慢慢傾注所有熱情，毫無保留的付出，因此他們也希望另一半以同樣的標準，認真經營這段親密關係。金牛座眼中容不下一粒沙子，絕對不允許戀人在外拈花惹草，因為對他們而言，出軌只有零次和無數次的差別，一旦另一半越界，他們就會心死離開。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，面對感情同樣如此，他們不希望自己的感情有第三者的出現，一旦有人介入，處女座會火速結束這段戀情，因為對他們來說，一旦另一半出軌，彼此之間的信任也隨之崩盤，為了避免日後夜長夢多，也不想時時陷在猜疑的情緒中，處女寧願快刀斬亂麻，盡快擺脫這段讓人窒息的關係。

▍天秤座

天秤座內心相當缺乏安全感，如果自己全然的付出換來的是另一半的出軌，對有著感情潔癖的他們來說是絕對無法原諒，更是無法彌補的傷害，因此若沒有決心和天秤座攜手走一輩子，就不要輕易招惹他們。