「小孩免費吃大人享優惠」活動，兩位成人同行，平假日午、晚餐可享8折優惠，並贈送一位12歲以下兒童免費用餐。(台北凱撒大飯店提供)

兒童節假期，敘日推「長高高，省荷包」快閃活動，兩大一小享用午餐或晚餐，該位孩童餐費免錢。(六福旅遊集團提供)

人氣吃到飽名店「凱菲屋」兒童節推特色童趣餐點，滿足家庭客的用餐期待。(台北君悅酒店提供)

台灣人愛吃Buffet，不少知名飯店的自助餐廳更是Buffet控的口袋名單。喜迎兒童節，飯店自助餐廳紛紛推出好康優惠，最殺折扣是小孩免費用餐，讓國家未來主人翁吃得滿足又開心，家長省錢大啖美食又能免於塞車之苦，用美食歡度佳節。

位於台北車站對面的台北凱撒大飯店，台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，便利的交通受到不少民眾喜愛。館內的Checkers自助餐廳，4月兒童月主打「小孩免費吃大人享優惠」活動，兩位成人同行，平、假日午、晚餐皆可享8折優惠，並贈送一位12歲以下兒童免費用餐，依此類推。Checkers自助餐廳這季主題以歐陸美饌佳餚為主，提供多款豐富異國料理美食，像是現切英式爐烤牛排、季節限定現流魚、牛肉湯、酸菜白肉鍋、新鮮沙拉吧、生魚片、壽司等，滿足大小朋友的味蕾。

此外，4月份活動期間還可參加Line抽獎，民眾用餐打卡或加入Line好友皆可獲贈下午茶感恩回饋價使用劵，憑劵可用回饋價480元暢享下午茶，使用劵期限為5月1日到9月30日止。

另一間被網友讚譽為「南港最強Buffet」的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，推出「長高高，省荷包」快閃活動，搶攻兒童節商機。4月5日前，兩位成人攜帶一位孩童享用午餐或晚餐，即免費招待該位孩童用餐，大人餐費可再折抵孩童身高與體重數字，孩童身高、體重數字越大，折扣數越高、越划算，優惠限12歲以下孩童，需加收1成原價服務費。

同樣離捷運站不遠、交通便利的台北君悅酒店館內兩間超人氣吃到飽餐廳凱菲屋及彩日本料理，連假期間訂位幾近全滿。因應兒童節到來，餐檯換上多樣童趣主題菜色，滿足家庭族群的用餐期待，同步搭配現行多重消費滿額好禮抽獎活動，有效刺激民眾消費意願。