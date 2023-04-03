台股三月分表現小紅作收，不過進一步觀察台股含台股平衡基金表現，有3檔台股平衡基金淨值領先群雄創下歷史新高，分別是群益真善美基金、第一金店頭市場、第一金小型精選基金；其中群益真善美在三檔創新高的基金中是唯一一檔台股平衡基金，績效一點也不輸台股基金。法人指出，台股平衡基金波動度相對小，跟漲抗跌的特性，是現階段想投資台股的投資人不錯的選擇。

群益投信表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，是進可攻、退可守的投資工具。此外，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，穩健型台股投資人，不妨可利用台股平衡基金為介入台股投資的工具。

群益真善美基金經理人邱馨儀表示，大方向上，外資預期全球景氣在第二季落底，第三季開始復甦行情。台積電法說也談到半導體庫存第三季將會有所改善，因此，維持今年台股復甦行情走勢的預期。台股在本波美股回檔中表現相對強勢，主要仍是市場對於第二季起逐步復甦寄望頗深，且較早修正的次產業營運已逐漸恢復動能。故隨著庫存調整告一段落，外需在2H23有機會回到成長軌道。而內需在國門逐漸開放下，可望持續有所表現。故雖台股位階在國際股市中並不低，但後續仍應把握利空測試的回檔機會，逢低分批佈局。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，由於時間上接近清明連續假期，受此影響，市場觀望氣氛轉濃，壓抑市場交投狀況，即便近期美股走勢仍顯強勢，但台股最近表現並未如美股。

安聯投信台股團隊表示，隨著之前短線所累積的漲幅賣壓也陸續湧現，加上之前部分出現的急單有出現消風等雜音，還有市場開始等待4月重要法說登場與展望是否會出現調整，也加重市場觀望情緒。

安聯投信台股團隊表示，從盤面上來看，近期部分資金輪動快速，且在等待第二季重要法說揭露展望與下半年需求面貌前，因為擔心與之前預期有所落差，以及考量評價面等因素，短線上相對青睞基期較低的族群。