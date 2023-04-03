香港信報報導，中國人民銀行3日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，3日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，公開市場單日淨回籠2,530億元。

路透統計，3日當周逆回購到期總額1.16兆元，其中3日到期2,550億元。另外，5日為清明假期休市，當日到期的逆回購資金將延至6日交收。

瑞銀財富管理稍早表示，由於大陸經濟復甦和美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，美元兌人民幣的下行趨勢保持不變，預計6月底美元兌人民幣匯率將達到6.6元，年底將在6.5元。

人民幣中間價升6個基本點 人行逆回購640億
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