桃園東非狒狒逃竄多日，最終3月27日不幸被獵槍射擊身亡，六福村原先否認這隻狒狒從自家園區脫逃，2天後29日改口稱「狒狒是我們的」，引發輿論炸鍋，還有人發起「抵制六福村」活動，但更多網友認為，只要六福村再祭出折扣活動，還是能吸引大量人潮。而民進黨立委陳瑩也喊聲，要抵制六福村和相關企業，直到改善為止。不料連假開始後現況完全逆風，藥師林士峰今(3日)就發文酸，陳瑩放話後六福村竟人潮炸裂。

狒狒被槍擊死亡爭議延燒，民進黨立委陳瑩、伍麗華3月31日曾召開記者會批評。陳瑩呼籲，目前應該盡速清點六福村動物，在清點完畢前六福村必須關閉動物園區，以策安全。她還稱要抵制六福村和相關企業，不會再帶小孩去消費，並要求關閉六福村動物園區，直到改善為止。

但沒想到，民眾及民代揚言抵制言猶在耳，今(3日)適逢清明連假第3天，不少民眾前往六福村發現人潮眾多，一早9點開園排隊買票至少就要等30分鐘起跳。對比連假首日，六福村當天截至中午12時，入園人數僅700左右，人潮被媒體形容為「大回血」。

林士峰也轉貼相關新聞表示「民進黨立委陳瑩發起抵制六福村，然後六福村人潮炸裂⋯」。網友表示「員工失業她要養是不是？」、「用意不在抵制，在於繼續轉移執政焦點」，甚至也有人坦言，「第一天下雨誰會去」、「根本就沒抵制，連假第一天下大雨誰要去」。