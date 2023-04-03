俄羅斯的瓦格納傭兵集團(Wagner Group)聲稱，已取得巴赫穆特(Bakhmut)核心地帶，「實質上控制該城」，但烏克蘭表示，儘管戰鬥激烈，但是並沒有放棄，守軍部隊也仍在堅持。

半島電視(Aljazeera)報導，瓦格納負責人普里戈津 (Yevgeny Prigozhin)表示，他的部隊已經佔領了巴赫穆特，並且在其行政大樓上，升起了一面俄羅斯國旗。他說：「從法律的角度來看，我們已經獲取巴赫穆特，當然敵人還在，他們集中在西部地區。」

但烏克蘭表示，巴赫穆特的攻防戰還在持續，並沒有落入俄羅斯手中。「敵軍(瓦格納軍)曾試圖控制該鎮，但我們擊退了 20 多次襲擊。」

烏克蘭相當重視巴赫穆特的防衛，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在稍早再次讚揚守軍的貢獻，他說：「感謝奮戰在阿夫迪夫卡(Avdiivka)、馬林卡(Maryinka)和巴赫穆特(Bakhmut)的士兵，尤其是巴赫穆特，那裡特別激烈。」

烏克蘭國防部副部長漢娜•馬利亞爾(Hanna Maliar)說，巴赫穆特周圍的局勢「相當緊張」，烏克蘭守軍仍持續捍衛陣地，所以俄羅斯軍隊的推進都要付出極大的代價。

烏克蘭軍事高層表示，在西方坦克、輕坦克、步兵戰車與裝甲車的支援陸續抵達，反攻已經不遠了，但同時強調，守衛巴赫穆特的重要性。

目前無法核實瓦格納的說法，能確定的是，他們佔領了巴赫穆特河以東的區域，而烏克蘭守軍還在河流以西的城區堅持。