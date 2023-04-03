近年來除了紙菸以外，市面上多了許多標榜各式甜味的新興電子煙，電子煙也逐漸滲入校園，菸害防制法新法於上月22日施行，電子煙與加熱菸被全面禁止，且禁菸年齡也從18歲提升至20歲。桃園市吸菸學生數略有下降，不過電子煙的比率逐漸高於紙菸，由於電子煙外觀難以辨認，為此會定期蒐集新興電子煙類型與第一線教師宣導，以利查緝，防止菸害入侵校園。

菸害防制法新法於3月22日正式施行，全面禁止電子煙或未經審查通過的加熱菸，禁菸年齡也從18歲提升至20歲，並擴大禁菸場所。教育局統計，2020年抽菸學生數共有701人，2021年抽菸學生數微幅下降至641人，無論是紙菸、電子煙或加熱菸都會進行取締。

教育局坦言，近年電子煙因外型新穎、花樣較多，甚至有多種甜味，因而大受歡迎，由於有些電子煙外型就像原子筆，擔心第一線教學人員難以在第一時間辨別，因此每年都會定期蒐集新興電子煙的外型，向老師們多加宣導，以利查緝。

教育局指出，若發現有學生在校吸菸，會先請該校依規定對於吸菸學生進行3小時的戒菸教育，戒菸教育的內容則包含認識菸害、反菸、拒菸技巧、激發戒菸意圖及其他戒菸事項。倘若學生屢勸不聽，將請學校協助調查學生菸品來源，並填具移送表、學生自述表及檢附相關違規事證，移送衛生局後續依規辦理。

衛生局去年查獲違反菸害防制法及桃園市電子煙危害防制自治條例案件共有695件，總計裁罰315萬元。違規態樣前3名分別為未滿18歲吸菸及吸食電子煙共253件、禁菸場所吸菸及吸食電子煙共240件以及輸入或販賣具菸品形狀的商品86件，呼籲民眾別以身試法。

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