烏俄戰爭撕裂了烏克蘭的經濟，烏克蘭境內飽受戰火蹂躪，去年該國的國內生產毛額（GDP）總共下降了30%，不斷暴增的預算赤字迫使烏克蘭央行印製數十億格里夫納（UAH），導致貨幣價值嚴重貶值。國際貨幣基金 (IMF) 也於上週發表聲明表示，已批准對烏克蘭一項4年156億美元（約新台幣4775億元）的貸款，但對烏克蘭來說還遠遠不夠，當前基輔政府的赤字高達395億美元（約新台幣1.2兆），財經媒體發現，國際貨幣基金組織開出的利息條件相比西方國家和美國的貸款簡直太過分，高達8%即382億台幣。這可跟個人信貸不一樣，這裡談的是規模高達4775億台幣的本金（還不算通膨），網友痛批趁火打劫。

I'm thankful to the IMF and @KGeorgieva for approving a new four-year support program for Ukraine for the total of $15.6 billion. It is an important help in our fight against Russian aggression. Together we support the 🇺🇦 economy. And we are moving forward to victory! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

據《經濟學人》（Economist）近期評估，烏克蘭要在今年繼續為戰爭籌資，需要從稅收和援助中獲得的資金缺口相當於GDP的9%。預計國際貨幣基金組織今年最多放款50億美元，IMF還說，其餘資金缺口應該來自美國、歐洲和世界銀行（World Bank）等機構。

自烏俄戰爭爆發以來，這些西方國家捐助條件，開出相當低的利率籌集了至少340億美元（約新台幣1兆）的贈款和貸款提供給烏克蘭政府。但是，這些國家也希望希望國際貨幣基金組織的參與，包括對烏克蘭經濟及其債務的壓力測試，將誘使他們提供更多資金。 即使烏克蘭湊齊了足夠的錢來填補缺口，也仍要面臨償還的問題。從國際貨幣基金組織借款代價是很昂貴的。

💰UKRAINE - THE GILDED CAGE

The west pushed Kiev to take loan after loan, inc $15 billion from IMF. Repayment will become DIFFICULT for Ukraine as it's stuck with sky-high interest rates and a wrecked economy



🤡 Zelensky thought he wouldn't have to pay his investors back? pic.twitter.com/pneRGQ69LP — Lee (@VictoryDay_Hope) April 1, 2023

作為中等收入國家，烏克蘭需要支付3.5%的基本利率，每次收到撥款時，IMF都會額外收取半個百分點的行政費用。而且由於烏克蘭舉債過多，它還有「責任支付附加費」。附加費可能會使其利息支出增加超過3%，總括來說，烏克蘭政府最後將承擔7.5-8%的利率，這可跟個人信貸不一樣，這裡談的是規模高達4775億台幣的本金

還不只這樣而已，IMF的所有貸款都帶有經濟改革條件（輔導借款國還得出款）。從表面上看，這些應該會促進增長和財政紀律，協助借款國償還債務，以適應陷入困境的經濟體，國際貨幣基金組織最實質性的改革通常圍繞在樽節政策上，但問題是，只要烏克蘭處於戰爭狀態，政府根本就辦不到樽節支出。

任何對於烏克蘭未來經濟崩潰的預測，都很讓人頭大，烏克蘭經濟在一年後可能會是什麼樣子？更不用談到這筆貸款的4年後了，這更加困難。目前，IMF對烏克蘭今年的GDP成長的預期區間為4個百分點，即從-3%到1%。

如果烏克蘭今年經濟成長低於這個目標，那則代表IMF高估了烏克蘭的償還能力，利息可能還會有變動（增加），即便戰爭結束後，負債累累的噩夢才正要開始。