號稱遛小孩最好去處的台中市「馬卡龍兒童公園」，人行道地面竟有約10元硬幣大小的突起釘子，市議員江肇國、蔡耀頡接獲民眾陳情，擔心若有人跌倒撞到，恐釀成流血事件，要求市府養工處處理。台中市建設局指出，已在現場設置安全警示措施，3日將完成修繕。

位於東區、太平區交界的馬卡龍兒童公園，號稱有全台最高的11米溜滑梯及攀岩、沙坑等各式遊具，常有家長帶著孩子來此玩耍，每逢假日都有許多民眾來此休憩。

江肇國表示，馬卡龍公園啟用至今僅5個月，人行道地面卻有明顯的突起物，若有民眾來此遊玩卻不慎受傷，實在得不償失，呼籲相關單位應經常巡查、維護，預防危險發生。

蔡耀頡則說，台中市之前才被說是「行人地獄」，現在又在公園內人行道發現突起釘子，所幸附近民眾發現後，趕忙用三角錐及磚塊示警，避免有人不慎碰撞衍生意外，市府應檢討，不能因傷害性較小就忽略。

建設局指出，該突起物位在市民大道一段、東英17街口的水溝蓋旁，已立即設置警示設施、避免民眾靠近，今天將完成修繕；馬卡龍公園每天都有專人巡檢，若有發現缺失情況，市府會立即通報改善。