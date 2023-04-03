苗栗縣政府環保局列管熱門山泉水取水處，近日公布抽驗檢測水質結果，其中，銅鑼鄉新雞隆「龍泉」取水處，大腸桿菌數超標近30倍，另外兩處則符合標準。環保局提醒民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水時，務必經煮沸後再飲用。

環保局近1個月抽驗銅鑼鄉竹森村、銅鑼鄉新雞隆「龍泉」及頭份市石觀音等3處，民眾最常取用山泉水的地點，抽驗其水源水質，檢測項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10個項目。

其中，銅鑼鄉「龍泉」的大腸桿菌群項目測值為1400CFU／100mL，將近標準值50 CFU／100mL的30倍，不符合飲用水水源水質標準，其他銅鑼鄉竹森村跟頭份市石觀音，則符合飲用水的水質標準。

環保局每年都會針對列管的山泉水熱門取水地點採樣3次，雖然縣內山泉水時不時檢驗出大腸菌超標或是濁度太深等問題，但幾乎不影響民眾取水意願。長期取用山泉水的徐姓縣民，即使聽聞山泉水有疑慮，但並沒有太在意，他說，他跟家人長年取用山泉水，因為山泉水水質比較甘甜，他都會用來泡茶，並稱自己喝了好幾年沒事，仍會照常取用山泉水。

苗栗縣衛生局指出，大腸桿菌群是指大腸桿菌、檸檬酸桿菌、克雷白氏菌及腸桿菌等菌屬，大量存在人類與溫血動物糞便中，或人類常活動的場所，如驗出大腸桿菌超標，代表有汙染疑慮，因此時常被當成指標。

環保局長陳華盛表示，有關水質檢測大腸桿菌數不合格率高的主因，是因為開放式自然水體，易受落塵或降雨影響造成非點源汙染導入，如果民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水源，務必煮沸後再飲用。