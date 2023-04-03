泰國神劇《天生一對》將在台首播。（公視提供）

公視開播《公視東南亞語新聞》已逾5年，讓臺灣的越南、印尼、泰國等國移工與新住民都能零時差、零距離，貼近臺灣社會的時事脈動；在疫情瞬息萬變的時期，透過網路無遠弗屆力量，讓這三國的觀眾也透過新聞了解臺灣本地狀況；長期下來累積相當多當地的觀看族群。此外，公視也將首播泰劇《天生一對》，及邀來越南影帝連炳發參演，結合醫療與關懷移工、新住民題材推出戲劇作品《化外之醫》的臺劇跨國大製作。

製作人蘇玲瑤提到，《公視東南亞語新聞》在疫情期間累積出大量黏著度高的觀眾，另外，臺海關係詭譎，去年裴洛西來臺更牽動鄰近國家情勢，公視的越南、泰語新聞，一天就累計近20萬點閱；臺灣與中國關係讓越南或泰國相當關心，許多外語觀眾也在相關新聞底下留言，討論熱度相當高，「我們提供給新住民和移工他們在這塊土地上，需要知道的重要新聞；各類新聞的比重，會視當天新聞事件做調配」。

甫登上臺灣電視新聞主播台的公視泰語新聞主播馬靜婷（泰語名มณฑิรา ไชยวุฒิ）大學畢業後曾在泰國公共電視服務。馬靜婷表示「坦白說許多從泰國派駐臺灣的朋友，或是通婚的新住民要看臺灣的電視新聞可能有困難，當他們看過我們的新聞後就在臉書上與我們互動」，她也認為公視東南亞語新聞貼近生活，對在臺灣的泰國朋友幫助很多。

馬靜婷表示，本地的泰國移工還將公視泰語新聞剪輯後，上傳自己的社群平台上，因此泰國當地的朋友看到也跟她說「我在泰國也看到妳報新聞」，而在臺北的泰國貿易經濟辦事處員工也會來看泰語新聞、不時跟她交流。因此馬靜婷在編、播新聞都更戰戰兢兢「要寫得很仔細、詳實，因為報出來後會影響很大」。

武海燕（越南名Hải Yến）在越南的師範大學中文系畢業，緣分關係結識臺灣夫婿、定居本地21年；在公視開播越南語新聞後加入團隊已有5年時間。她說：「公視是服務公眾的媒體，報導多半比較正向」。近期在臺灣沿岸發生多名越南人因偷渡船難喪生的重大意外，讓武海燕頗有感觸，她說「在臺灣的越南朋友遇到好或不好的事，跟他們有很密切關係的故事、不管是感動或悲傷的，都令人印象深刻」；也有感地說「這份工作本身讓我成長，而內容對臺灣的越南朋友是很有意義的」。印尼語主播顏忠義（Jonathan）也樂觀看待改版後新聞時間延長的正面效應，將對在臺灣超過20萬的印尼移工與新住民帶來幫助。

改版後的公視東南亞語新聞自今起每週一至五，每日下午6～７點於公視越南、印尼、泰語新聞臉書與YouTube頻道上架。晚上11點半於公視３台，翌日上午8點半則於公視主頻，分別播出越南、印尼、泰語新聞。